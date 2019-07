La tempête a frappé six départements

Les habitants des six départements frappés par la tempête du 1er juillet 2019 ont filmé le passage de celle-ci. Des images que beaucoup ont partagées sur Internet. Les vents violents et les pluies de grêles ont été impressionnants. On a recensé 550 000 impacts de foudres provoquant des dégâts conséquents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.