La tempête Diego souffle sur La Rochelle

Ça a bien commencé à souffler à La Rochelle (Charente-Maritime). Tournée de surveillance à la capitainerie du port. Bonne nouvelle : il n'y a aucun plaisancier en mer, tout le monde est en sécurité pour le moment. Avec la force des vents, près de 80 km/h, une bouée s'est détachée ce vendredi matin. Il faut vérifier que les autres sont toujours là. Toute la journée, ces employés du port contrôlent les bateaux. Avec la houle, il faut éviter que la coque s'abîme contre les pontons : "on vérifie les amarres, on vérifie que tous les bateaux et les pare-battages soient bien en place, qu'aucun génois ne s'envole et on fait notre petite ronde en bateau pour que tout soit correct". Sur la côte, les rafales sont de plus en plus fortes et même à l'intérieur de La Rochelle. Pas facile de garder son équilibre aujourd'hui. La grande roue est arrêtée, certains restaurants du port resteront fermés. Cet après-midi, les rafales pourraient atteindre jusqu'à 120 km/h. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau