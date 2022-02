La tempête Eunice balaie les côtes normandes

La mer se déchaîne et les équipes municipales s’activent. À Étretat, des batardeaux ont été installés et l’affichage montre aux habitants que la tempête Eunice n’est pas à prendre à la légère. "Ça va être un costaud" ; "Il faut faire attention à tout et ne pas trop se promener près de la plage", lancent certains. Ceux qui se sont arrêtés pour regarder les vagues repartent vite. Un seul mot d’ordre : la prudence. Météo France prévoit ici des rafales à 130 km/h. Les vagues pourraient submerger la digue, en entraînant avec elles les galets de la plage. "Ce sont de gros dégâts et ça met la ville réellement en péril", confie une habitante. Pour leur part, certains vacanciers repartent dans le Nord-Pas-de-Calais et l’arrivée de la tempête ne les arrange pas. Ils vont devoir s’adapter. Dans la région, la circulation ferroviaire est perturbée. La plupart des lignes sont pour l’instant à l’arrêt. Pour beaucoup, le programme de l’après-midi est de rester au chaud et de se mettre à l'abri du vent. La tempête va continuer sa route vers le Nord de l'Hexagone. TF1 | Reportage G. Thorrel, A. Santos