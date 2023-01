La tempête Gérard balaie l’Ouest

Des bateaux de plaisance sont couchés sur le sol, emportés par la tempête. "Des bateaux qui font sept ou huit tonnes, qui s'envolent comme ça, ça souffle fort quand même", explique un habitant. À Cherbourg-en-Cotentin (Manche), les rafales ont atteint jusqu'à 141 km/h. Un peu partout dans le département, le vent a déraciné des arbres. Dans le centre-ville, les équipes municipales sont à pied d'œuvre. À certains endroits, le goudron n'a pas résisté, de quoi surprendre les habitants. Là, c'est une taule arrachée qui menace de tomber au sol. Dans la Manche, les pompiers ont réalisé au total plus de 300 interventions dues aux intempéries. "On a des risques de chutes de tuiles sur la voie publique, des toitures arrachées, des chutes de cheminées", explique le Lieutenant Gatien Létondot, adjoint au chef du centre de secours principal. À une quarantaine de kilomètres de là, à Barneville-Carteret, le vent a soufflé jusqu'à 163 km/h. Des records absolus ont été battus dans le département. En Normandie, plus de 30 000 foyers sont privés d'électricité. Un tiers d'entre eux se situe dans la Manche. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby