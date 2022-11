La Terre comme vous ne l'avez jamais vue

La Terre parcourue d'aurores boréales, le golfe du Morbihan, les glaciers de Patagonie ou les îles palmiers de Dubaï… quelques-unes des photos prises l'année dernière par Thomas Pesquet lors des 199 jours qu'il a passé dans l'espace. "C'était quasiment mon seul loisir à bord de la station spatiale", rapporte-t-il. Depuis la coupole de l'ISS, l'astronaute a immortalisé ses souvenirs. Certaines vues sont familières. Mais chaque photo est un défi, comme cette image de Los Angeles la nuit. Au total, le Français a pris 245 000 clichés. Il en a publié 2 500 sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à les avoir vues : "Magnifiques, mais aussi surprenantes. Beaucoup de contrastes dans toutes les photos qu'il a pu faire" ; "Ça fait voyager et rêver" ; "On a envie de finir comme lui, en astronaute". Des photos qui montrent aussi l'impact des activités humaines. Des images qui font réfléchir sur la fragilité de cette oasis qu'est notre planète bleue. TF1 | Reportage C. Chapel, S. Roland