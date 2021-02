La Tielle, une tourte au poulpe incontournable à Sète

Voici l'un des emblèmes de Sète: la Tielle, une tourte au poulpe incontournable. Les habitants nous parlent de leur spécialité avec fierté. "Ça rappelle la tradition de ces premiers Italiens qui sont venus s'installer sur Sète", confie une habitante. Le succès de ce plat populaire s'accélère en 1937. Adrienne, la femme de l'un de ces immigrés italiens, décide de commercialiser la tourte. Sophie Cianni, son arrière-petite-fille connaît la suite de l'histoire. Elle aussi confectionne et vend ce plat traditionnel. La manière d'étirer la pâte a un peu évolué, mais les autres ingrédients sont les mêmes. En 84 ans, la recette de l'arrière-grand-mère n'a pas changé. C'est son oncle qui lui a transmis ce savoir-faire gardé secret. "C'est une fierté de perpétuer la tradition famille et que ça continue au bout de quatre générations", confie Sophie Cianni. Le succès ne s'est jamais démenti. Une centaine de Tielles sort de son four tous les jours. Certains vont même parcourir plusieurs kilomètres pour en acheter.