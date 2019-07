La tomate, la star de l'été sur les marchés

Un ménage français consomme quatorze kilos de tomates par an. Ce fruit existe en une dizaine de variétés et est de loin le préféré des Français. Sur le marché, la Noire de Crimée, le Cœur de bœuf, la Marmande ou encore les petites tomates cerises sont présentes sur les étals. La production locale est souvent privilégiée par les consommateurs, afin de pouvoir bénéficier des bonnes saveurs et de la fraîcheur de ce fruit d'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.