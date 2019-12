La toupie ancienne, entre jouet et patrimoine populaire

Depuis trente ans, Philippe Chacqueneau conçoit des toupies anciennes dans son atelier à Briantes, dans l'Indre. En fabriquant ces jouets aux modèles uniques et parfois surprenants, il recherche la perfection. Pour ce faire, il n'utilise que des matériaux d'exception, en l'occurrence, du bois d'ébène et du buis. Mais c'est avant tout une passion qui se nourrit d'ingéniosité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.