La tour Eiffel en forme olympique

On commence à les voir de loin, et ce vendredi matin, au balcon du Trocadéro, ils étaient l'attraction. Un symbole fort à 50 jours de l'ouverture des Jeux. "C'est super pour représenter la France", "ça la rend encore plus jolie que ce qu'elle est déjà", affirment les jeunes. L'opération se prépare depuis deux mois. Les cinq anneaux représentant les cinq continents unis dans un même dessin ont été posés jeudi soir devant une foule de curieux. Deux grues étaient mobilisées pour lever la structure de 30 tonnes d'acier. À deux heures du matin, l'ouvrage monumental, 29 mètres de long, treize mètres de haut, a commencé son ascension jusqu'à 80 mètres entre le premier et le deuxième étage de la tour Eiffel. Une performance technique avec une vingtaine de cordistes pour la fixer. "Une fois que les anneaux étaient en place et sécurisés, il y a eu un moment de relâchement pour tout le monde et puis surtout une énorme fierté", dit Nelson Jourdan, responsable cordiste. Les derniers boulons ont été fixés ce matin à 6h30, juste avant l'ouverture du monument au public. TF1 | Reportage M. Izard, A. Basar, I. Zabala