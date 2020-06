La Tour Eiffel rouvre après 104 jours de fermeture

Après 104 jours de sommeil, la dame de fer s'est enfin réveillée. Avec l'absence des touristes étrangers, près de 4 000 visiteurs sont attendus, contre 25 000 en temps normal. A cause du coronavirus, la réouverture a lieu dans des conditions particulières. Le port de masque est obligatoire et seuls les deux premiers étages de la Tour Eiffel sont accessibles, à pied seulement. Puis le sommet sera réouvert à partir du 15 juillet. Qu'en pensent les premiers visiteurs ?