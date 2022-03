La Tour Eiffel s’allonge de 6 mètres !

C'est une opération particulièrement délicate. Dans la brume, cet hélicoptère doit positionner une antenne de six mètres au sommet de la dame de fer. La manœuvre ne dure que quelques minutes, juste le temps pour les techniciens perchés à 324 mètres de haut, de fixer le mât. Un exercice auquel Franck Charlet se prépare depuis un an. "Je vais m'en souvenir pendant longtemps de cette mission. C'est quelque chose qui va rester graver, je pense, dans ma carrière. Ça a jamais été fait, on a jamais pratiqué d'héliportage sur la tour Eiffel.", nous confie-t-il. Le pilote installé en Savoie a plus l'habitude de la haute montagne que du Champ-de-Mars. Grâce à cette mission, la tour Eiffel diffusera sur les ondes la radio numérique, l'équivalent de la TNT pour la radio. Le monument perpétue ainsi sa vocation historique voulue par son fondateur après l'exposition universelle : celle d'être un lieu de radiodiffusion pour les Franciliens. Cette technologie permettra d'écouter une radio en meilleure qualité, et de capter de n'importe où, y compris dans les tunnels souterrains. TF1 | Reportage M. Brossard, B. Hacala, P. Rousset