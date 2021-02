La Tour Eiffel s'offre un lifting en vue des JO

La tour Eiffel va retrouver sa couleur de jeunesse. Une cure de jouvence sans précédent pour cette dame de fer de presque 132 ans. La couleur un peu dorée a été choisie pour remplacer le brun. A ce stade, on voit déjà sur le sommet de la tour un aperçu de ce que sera l'ensemble du monument à l'horizon 2022. La couleur brune, sa teinte depuis 1968, n'est donc plus d'actualité. C'est pareil pour le rouge, celle qu'elle revêtait lors de l'exposition universelle de 1889. Mais la couleur d'origine voulue par Gustave Eiffel a été retenue. Son créateur l'avait aussi anticipé, la tour Eiffel exposée au vent doit être régulièrement repeinte tous les sept ans. Mais ce chantier est sans doute le plus grand de son histoire. En effet, il faut tout décaper, panser et décontaminer avant de repeindre les 18 000 pièces qui composent la tour. Les ouvriers sont protégés avec des masques de protection et des harnais antichutes, contrairement à leurs prédécesseurs il y a 70 ans.