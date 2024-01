La tour Eiffel, symbole du génie de Gustave

Ils viennent de tout le pays pour la voir en famille. Chaque jour, ils sont une centaine, dès neuf heures du matin à attendre l’ouverture du célèbre monument : la tour Eiffel. Sur les 500 constructions conçues par Gustave Eiffel, cette tour reste la plus célèbre. Du haut de ses 330 mètres, elle symbolise la France aux yeux du monde entier. Par le biais des cartes postales, la tour Eiffel voyage partout dans le monde. Et celle que les enfants préfèrent, c’est celle où on la voit en arrière-plan d’un canard en plastique baignant dans la Seine. Exactement 100 ans après la mort de son ingénieur, la Dame de fer nous laisse un héritage emblématique. TF1 | Reportage J. Chubilleau, A. Charles-Messance