La tournée des stades du phénomène Soprano

Avec 50 000 personnes pour l'acclamer, dans un costume d'astronaute, Soprano débarque sur scène. A ses débuts, en 1994, il n'imaginait pas réunir autant de monde dans les stades français. "Johnny, Indochine, Mylène Farmer et moi, qui avons fait la tournée des stades en France, il n'y en a pas 50. Et j'en suis hyper conscient. Mon nom est au milieu de légendes", confie Soprano. "On a traversé ces 30 ans. On est ensemble entre potes. Il faut être passionné, il faut avoir de la patience, le mental", rajoute le chanteur. Chanteur préféré des jeunes dans les sondages, Soprano réunit plusieurs générations. "Depuis deux ans qu'on ne l'avait pas vu, donc du coup, ça fait du bien de le revoir", lance une fan. "Lui, c'est le meilleur, il sait tout faire", rajoute une autre. "Ça fait du bien de danser et de profiter un peu", lance encore un autre. Et ses fans connaissent par cœur ses chansons. Ses prochains concerts, il les donnera chez lui à Marseille, puis à Bordeaux avant le Stade de France. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez