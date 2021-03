La tournée du facteur

Le facteur va-t-il continuer de passer tous les jours, du lundi au samedi ? La question n'est désormais plus anodine. En effet, La Poste réfléchit à supprimer une tournée. D'ailleurs, cela se fait déjà par endroits. Ce choix peut par contre engendrer bien plus d'effets que l'on ne le pense, car dans les zones rurales, le rôle du facteur va bien au-delà de la simple distribution de courriers. À Toulouges (Pyrénées-Orientales), Marie Cases rend visite à Henrillette une fois par semaine, et ce, avec ou sans courriers. Une discussion pour rompre la solitude : "ça me fait une présence vivante". Ce service proposé par La Poste coûte 19 euros par mois. Il profite à la retraitée, mais aussi à la famille à qui la factrice donne des nouvelles. Le service est donc essentiel pour certains, mais risque pourtant de devenir moins fréquent. Pour La Poste, réduire les tournées de six à cinq jours par semaine est une économie, car les Français délaissent les courriers. En dix ans, il y a eu deux fois moins d'envois. Mais pour beaucoup, la distribution du courrier est un lien social précieux, surtout pour les personnes les plus isolées.