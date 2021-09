La tournée d'une factrice en Corse

La baie de Calvi est un décor paisible. Face à de tels paysages, on oublierait presque que certains travaillent ici. Tatiana Gardon, par exemple, est en train de trier le courrier en cadence. C'est une petite journée qui s'annonce avec seulement une centaine de lettres et 40 colis à livrer. Tatiana est Normande, arrivée sur l'île il y a dix ans, elle est désormais parfaitement intégrée. Sa tournée passe par le village perché de Balagne (Haute-Corse). Premier arrêt, Zilia et ses 300 habitants, village connu pour son eau de source. "Sur ma tournée, je me suis faite adopter par la majorité donc c'est un vrai plaisir", témoigne la factrice. Parmi les habitués, il y a Antoine. Elle le croise chaque matin, souvent le temps d'une courte pause en terrasse, avec vue sur la montagne. Entre eux, des liens se sont créés, et Tatiana se doit d'être ponctuelle. La suite des livraisons se fait à pied dans les ruelles escarpées. Il faut traverser le maquis pour atteindre la bourgade suivante. Tatiana fait 80 km pour apporter les colis et les lettres, toujours dans la bonne humeur. Mais la tournée n'est pas de tout repos. A Montemaggiore par exemple, la factrice doit savoir par cœur qui habite où.