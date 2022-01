La tourte des rois, la galette des bouchers

Des galettes des rois au milieu des saucisses, cela a de quoi étonner. Mais en Alsace, l’Épiphanie consacre aussi sa jumelle salée : la tourte. C'est une gourmandise que Christian aime partager en famille. Comme dans la galette, sa fève couronne une reine ou un roi. Une idée lancée par les bouchers d'Alsace en 2016 et qui espère bien devenir une tradition. "Je n'avais jamais goûté donc, pourquoi pas. On va se laisser tenter", lance un client d'une boucherie. Et il n'est pas le seul. Chaque année, les clients sont plus nombreux à demander la tourte des rois. Elle redynamise même l'activité des boucheries habituellement plus faible en janvier. Près de 120 boucheries alsaciennes suivent cette tendance. Un commerce à Schwenheim (Bas-Rhin) en fabrique une centaine par semaine. A environ 30 euros la tourte pour six personnes, elle se défend de faire concurrence à la galette des rois. "Ça se mange en repas avec une salade verte avant la galette frangipane", explique Thomas Gantzer, co-gérant d'une boucherie. Les quantités sont généreuses : viandes de veau et de porc, champignons, échalotes ainsi que la fève. TF1 | Reportage I. Blonz, L. Claudepierre