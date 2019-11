La Toussaint, une tradition ancrée chez de nombreuses familles

Dans de nombreuses familles, la tradition de la Toussaint est toujours respectée. A Lille, malgré une météo maussade, nombreux sont ceux qui ont tenu à rendre hommage à leurs défunts. Dans les allées du cimetière, on assiste au ballet des familles venues déposer des pots de fleurs. Pour certains, le 1er novembre est devenu un rendez-vous, une occasion de laisser les souvenirs envahir l'esprit. Pour d'autres, c'est le moment de constater les dégâts sur les sépultures ou de nettoyer un peu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/11/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.