La tradition des chevaux de feu en Espagne

Ces chevaux lancés au galop ne fuient pas face aux flammes. Selon la croyance, ils se purifient dans le feu. C'est une tradition ici à San Bartolomé de Pinares. Chaque année, cavaliers et chevaux traversent les flammes. Le rite éloignerait les maladies des animaux. Une croyance vieille de plusieurs siècles qui se transmet de génération en génération. La tradition des Luminarias remonterait au XVIIe siècle lorsqu'une maladie décime les chevaux. Les corps sont brûlés et l'épidémie finit par disparaître. La fumée serait donc salvatrice. Pour tous les habitants de San Bartolomé de Pinares, la nuit du luminarias est magique. Elle est même considérée comme la meilleure des fêtes. Annulée l'an dernier en raison de la crise sanitaire, la fête a fait son retour dans le petit village espagnol pour le plus grand bonheur de ses 600 habitants. Un spectacle décrié par les défenseurs du bien-être animal, mais les cavaliers l'assurent : les quelques secondes passées dans les brasiers ne sont ni dangereuses ni douloureuses pour le cheval. TF1 | Reportages S. Chevallereau, A. Dubail, S. Charif