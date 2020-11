La tradition des couronnes de l'Avent

La traditionnelle couronne de l'Avent en sapin est l'une des premières décorations de Noël que l'on installe. À Dijon (Côte-d'or), la fleuriste Maude Zanaglo en a fait sa spécialité. Il suffit ensuite de la décorer selon ses envies en se laissant porter par la magie des fêtes. En sapin ou en osier de différentes couleurs, il en existe de toutes sortes. À l'approche du mois de décembre, ces couronnes sont très demandées. Tout le monde peut en confectionner chez soi. Au détour d'une balade, Mathilde, 9 ans, a trouvé de quoi fabriquer la sienne. Une activité ludique et peu coûteuse pour amuser toute la famille. Après la confection de la couronne, on y positionne quatre bougies allumées pour les quatre dimanches avant Noël. À l'origine, c'est une belle et vieille tradition chrétienne qui est devenue pour beaucoup une coutume familiale. Cela apporte de la lumière et une certaine gaieté dans la maison. Il faudra attendre ce dimanche pour allumer la première bougie.