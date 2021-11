La tradition des couronnes de l’Avent en Moselle

C'est un moment qui va se répéter dans toutes les églises et de nombreux foyers ce dimanche : allumer la première bougie de la couronne de l'Avent. La tradition est très respectée en Lorraine et en Alsace où ce sont souvent les paroissiens des églises qui confectionnent les couronnes. À Saint-Avold (Moselle), Line, Solage, Isabelle et Marinette y pensent toute l'année pour avoir le matériel nécessaire avant de lancer leur fabrication. Si pour les décors, chacune y va de sa composition, ils doivent toujours être montés sur des branches de sapin entremêlées. Avec bien sûr en évidence, les quatre bougies de l'Avent. En une semaine, nos quatre amies vont confectionner près de 140 couronnes pour les membres de leur paroisse. Les fleuristes sont aussi très mobilisées en cette période de l'Avent pour des couronnes avec ou sans bougies qu'on accroche aux portes d'entrée. Du côté des clients, le plaisir de la tradition est immédiat et partagé en famille. Avec ce premier dimanche de l'Avent, Noël est bien lancé. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly