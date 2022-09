La tradition des fêtes de vendanges

Les stars incontestées de la fête, ce sont les ceps de vigne décorés et les raisins que les danseurs font défiler au son des tambours. À Sainte-Maxime, la fête des vendanges est religieuse. C'est le prêtre après la messe qui bénit la souche. Au centre des danses, le cep de vigne est offert aux flammes. Vient alors le moment tant attendu. On partage le vin de l'année passée et le raisin qui vient d'être récolté. Cette fête est aussi l'occasion pour les habitants de Sainte-Maxime de retrouver leurs proches et leurs racines : "C'était un petit village avant. Mon grand-père avait quatre hectares de vignes. Il faisait du vin" ; "On a besoin de reformer le cercle et de se retrouver entre nous" ; "Nous fêtons les vendanges pour apporter l'abondance sur les prochaines récoltes et pour honorer le travail des vignerons" ; "Le vin va être bon je crois". Les vendanges du rosé de Provence vont bientôt se terminer. On annonce du très bon vin cette année. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde