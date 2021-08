La tradition des joutes nautiques perdure dans l'Hérault

C’est un travail d’équipe. La force des rameurs, le rythme du hautbois et le jouteur prêt à l’attaque, avec un seul objectif : faire tomber son adversaire. Avec leur lance de près de trois mètres de long et leur pavois en bois, les jouteurs nous offrent une démonstration de force. Sébastien Abellan a commencé en 1976. "Jouter, c’est très simple. (…) Je m’arrêterai quand mon corps me dira de m’arrêter", nous confie-t-il. Les joutes sont aussi synonymes de fête et de spectacle à ne surtout pas rater. Les experts de ce tournoi, ce sont eux : Hugo et Enzo, sept ans. Pronostiqueurs et coachs, ils sont incollables. "Il faut t’entraîner. Plus tu t’entraînes, plus tu gagnes", explique le premier. À Agde, rien n’a changé depuis les premières joutes au XVIIe siècle. Dans leurs costumes traditionnels d’Agathoises, Pierrette et ses amies sont là pour le prouver. Après des heures de tournois, le vainqueur est celui qui a réussi à rester au sec, toujours debout au sommet de sa barque.