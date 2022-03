La tradition des maçons de la Creuse

Bâtir un mur en assemblant les pierres une à une, c'est tout un art que maitrise cet artisan après des années d'expériences. Un travail de patience dans un décor immuable. Mais dernière le mur en granite se cache une histoire de famille dans laquelle on est maçon depuis quatre générations. Ce corps de ferme, par exemple, a été réalisé par le grand-père et arrière grand-père. Un siècle plus tard, le bâtiment ne présente aucun défaut. Avant de s'établir en Creuse, celui qui fut le premier à devenir maçon dans la famille participa à la construction de la ville de Lyon. Comme lui, des milliers de paysans quittaient chaque année au printemps leur campagne pour gagner leur vie dans le bâtiment. Parmi les documents retraçant cette épopée, il y a les passeports de l'Intérieur qui leur permettaient de se rendre sur les chantiers. Le voyage représentait cinq jours de marche pour aller jusqu'à Paris. Un trajet emprunté dès son plus jeune âge par la figure emblématique des maçons de la Creuse Martin Nadaud, devenu plus tard député et à qui l'on doit la célèbre citation : "quand le bâtiment va, tout va". TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre