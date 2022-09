La tradition du retour d'estives

Elles n'obéissent qu'en langue alsacienne à la voix de leur maître, Jean-Marc Lau, sous l’œil de nombreux admirateurs. Les vaches terminent leur été à la montagne. C'est l'heure de descendre dans la vallée. Les bêtes sont impatientes de retrouver leur ferme. Mais il faut d'abord descendre une dizaine de kilomètres au cœur de la forêt vosgienne. Deux heures et demie de marche entre hommes et bêtes, une tradition qui se transmet de génération en génération. Les vaches sont escortées par une quarantaine de randonneurs, heureux de les suivre dans leur voyage. Dans toute la vallée, le son des cloches annonce leur arrivée sur les routes et dans les villages. À leur passage, les passants s'arrêtent ou emboîtent le pas de ce cortège folklorique. Encore un col à franchir, le dernier effort avant d'arriver à la ferme. Les vaches peuvent enfin pâturer de l'herbe fraîche. Lors de leur accueil festif, le son des cloches se mêle à celui du cor des Alpes. Dernier moment au grand air. Dans quelques semaines, elles rejoindront leur étable pour passer l'hiver au chaud. TF1 | Reportage I. Blonz, M. Doux, C. Hanesse