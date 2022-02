La tradition du tue-cochon en famille

Le travail a commencé dès huit heures pour la famille Gaillard, en Lozère. Comme chaque année, en hiver, tous se sont réunis pour une tradition bien particulière : transformer un cochon de 170 kg en charcuterie. Ici, chacun a sa tâche. Pendant que les hommes hachent la viande, Julie, 22 ans, s’essaie à la couture de la peau du cochon. Et il faut s’appliquer. Émilien, l’oncle, est là pour superviser. Une fois la chair hachée, puis mélangée au sel pour la conservation, place à la mise en boyaux. Saucisses, saucissons, pâtés, boudins… de quoi nourrir une famille toute l’année avec des produits 100% naturels. Et comme dans le cochon rien ne se perd, même les abats sont réutilisés pour un autre plat. Les saucisses sont ensuite précieusement entreposées dans un séchoir. C’est là, par deux degrés, qu’elles prendront toute leur saveur. En attendant, la famille se retrouve pour une pause bien méritée autour d’un pot-au-feu à la viande de porc. Si la tradition est moins répandue que par le passé, tous restent très attachés à ce savoir-faire pratiqué autrefois dans toutes les fermes de la région. TF1 | Reportage C. Eckersley, L. Garcia