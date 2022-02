La traditionnelle bataille de fleurs du carnaval de Nice

Des cascades de fleurs, des sourires, des musiques du monde qui invitent au voyage. La 137e bataille de fleurs, sur la place Masséna, faisait son grand retour ce week-end. Et après deux ans d’absence, on attendait ce moment fleuri avec une certaine impatience. "Deux ans, c’est trop long, beaucoup trop long", confie une participante au carnaval. Entre deux tours de piste, Nicole Bravi, responsable florale de plusieurs chars du corso, vérifie toujours l’état des fleurs. "Je pense que la bataille des fleurs, c’est une spécialité niçoise. On était une grosse région productrice horticole et c’est ancré aux cœurs des Niçois", explique-t-elle en parlant de cette tradition. Et ici, rien n’a changé. Le contact avec le public est privilégié. Chacun reçoit des roses, des mimosas, des œillets, voire des orchidées. Avec ces quatorze chars fleuris qui rendent hommage aux animaux et ses 43 troupes venues des cinq continents, Nice sera la capitale du carnaval durant trois semaines. TF1 | Reportage P. Roubaud, C. Napoli