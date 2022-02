La traditionnelle bénédiction des navettes à Marseille

Elles sont là par centaine, prêtes à être dégustées. À la Chandeleur, les Marseillais préfèrent les navettes aux crêpes. À savoir que c’est une tradition depuis 1781. L’archevêque de Marseille bénit ces gâteaux. La recette est secrète dans la boulangerie "Four des navettes", qui est une institution depuis 200 ans. Un seul indice : la fleur d’oranger. C’est une sorte de madeleine de Proust pour les Marseillais. "C’est le symbole Marseillais. Souvent nos clients nous disent : ne touchez surtout pas à nos navettes ! Ce ne sont même plus les miennes, ce sont les navettes des Marseillais", explique le propriétaire. Vendues par douzaine pour moins de onze euros, les gourmands étaient nombreux ce matin à venir se ravitailler. En forme de barquettes marseillaises, les navettes font remonter des souvenirs d’enfance. Elles sont même porte-bonheurs. Une fête de l’amitié, car les navettes se dégustent entre amis, en famille ou entre collègues. La célébration dure huit jours à Marseille. Le four va chauffer à plein régime et les boulangers le promettent : il y aura des navettes pour tout le monde. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar