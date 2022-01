La traditionnelle crémation des sapins de Noël en Alsace

Après avoir trôné durant des semaines dans les foyers, ils vont s'embraser en un grand feu de joie. Très attendue, la crémation des sapins de Noël est le symbole d'une nouvelle année avec l'espoir de bonheurs à venir. Tout au long de la journée, les habitants du village ont déposé leur sapin pour former un bûcher. Allumé dès la nuit tombée, le rendez-vous est très couru. L'occasion de se retrouver après les fêtes, autour d'une boisson chaude. Une douce odeur de cannelle qui attire comme par enchantement. On se presse également autour du traditionnel four à tartes flambées. Entre restauration et chauffage improvisé, en plein hiver, l'endroit est très apprécié. Une fois la nuit bien installée, les sapins s'embrasent et partent très vite en fumée, pour le bonheur des grands et des petits. Une manière de chasser la nuit pour faire place à la lumière et à des journées un peu plus longues. Une rencontre pour tous les habitants du village au pied du bûcher et devant les cendres incandescentes, emportant avec elles les premiers vœux de l'année. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings