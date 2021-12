La traditionnelle descente aux flambeaux de Val-d'Isère

Comme de petites lucioles traversant les Alpes. Comme s'il suffisait de ce filet de lumière pour apporter du bonheur à ces vacanciers. "C'est toujours magnifique. J'ai l'habitude de venir à Val-d'Isère depuis des années presque depuis que je suis né" ; "On est juste content d'être là" ; "Pour les enfants, c'est super joli en pleine montagne comme ça". Que l'on soit skieur ou spectateur, la descente aux flambeaux reste un événement incontournable. Mardi soir, 120 moniteurs se sont lancés à l'assaut de mythique Face de Bellevarde. Une tradition plus qu'un spectacle. C'est une communion entre tous les participants à Val-d'Isère. Profiter de ces moments pour s'évader un peu dans un contexte sanitaire pesant. "On essaie de vivre pleinement. Le feu d'artifice a un goût particulier", confie un amateur. A-t-il fait briller pour la dernière fois les yeux des vacanciers ? Dans les stations de ski, les grands événements s'annulent les uns après les autres. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand