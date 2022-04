La traditionnelle pêche à la poutine à Nice

Au lever du jour, à la seule force des bras, sur la plage ils sont huit à tirer ce filet, avec l'espoir de ramener de la poutine. Ils attendent chaque année avec impatience le retour des alevins de sardine qui, à l'aube, se rapprochent de la plage. De petits poissons bleus capturés de façon plus artisanale. D'Antibes à Menton (Alpes-Maritimes), ils ne sont plus qu'une dizaine à pêcher la poutine. Une pêche très réglementée, autorisée 45 jours par an pour préserver la ressource. "C'est culturel, c'est une tradition maintenant, parce qu'avant, il y avait peut-être 30 ou 40 bateaux qui pêchaient la poutine, et toute la journée", lance l'un des pêcheurs. Un peu plus de quatre kilos sont vendus dans la matinée. Les amateurs se bousculent, 50 euros le kilo ce jour-là. Le prix peut même monter jusqu'à 100 euros le kilo quand la poutine est plus fine. Le caviar de la Méditerranée disent certains. C'est le moment d'en profiter, car la saison est courte et la poutine se fait rare cette année. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard