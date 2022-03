La traditionnelle potée limousine

Un relief vallonné, parsemé de collines et de hameaux, découvrir le Limousin, c’est arpenter ses paysages, mais aussi savoir se réchauffer près du feu. Dans la marmite mijote une spécialité locale, la potée limousine ou petit-salé, autour de laquelle ces amis se sont réunis. C’est un plat que l’on apprécie pour ses légumes et sa viande longuement mijotée. Une potée limousine est préparée avec une race de cochon bien particulière. Sur son exploitation, cet agriculteur élève bien sur des vaches limousines, mais aussi des cochons cul-noirs. Ce sont des animaux reconnaissables à leurs tâches et réputés pour leur mode d’élevage traditionnelle, après avoir failli disparaître il y a quelques décennies. À la ferme, le cochon permettait de nourrir toute la famille, autour d’un plat d’hiver, comme la potée limousine. La recette est composée de viande et des légumes venus tout droit du jardin. Avec un oignon piqué au clous de girofle pour parfumer l’ensemble, la cuisson des viandes peut commencer. Et au bout de deux heures et demi à trois heures, on a de quoi partager un plat convivial et apprécier la saveur de chaque ingrédient. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre