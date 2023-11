La transhumance bientôt au patrimoine mondial ?

Une marée blanche en plein centre-ville, 1 500 moutons sont lâchés. Quelques embouteillages qui surprennent. Une habitante s'exclame : "On ne savait pas du tout qu'il y avait une transhumance, donc on est ravi. Vraiment, c'est trop beau". On n'a pas le choix, il faut partager le trottoir le temps de quelques kilomètres. Ce n'est pas n'importe quel mouton. Ils portent le nom de la ville, ce sont les Mérinos d'Arles, aussi appelés l'or blanc de Provence. Les 30 éleveurs présents ont une seule et même envie, inscrire la transhumance en alpage au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une éleveuse de moutons Mérinos d'Arles nous explique : "La transhumance existe depuis des millénaires, ça a toujours existé". C'est le partage d'un savoir-faire transmis d'une génération de bergers à l'autre. Il n'y a pas d'âge pour tomber sous le charme. Cette sortie marque le retour en plaine pour ces bêtes. L'exercice est périlleux. Après un dernier au revoir, les troupeaux regagnent maintenant les plaines de la Crau (Var) jusqu'à l’été prochain. TF1 | Reportage S. Prez, F. Miara