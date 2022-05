La transhumance des ânes en Normandie

Pas à pas, les voilà partis pour rejoindre leur quartier d'été. Ces ânes démarrent leur transhumance, accompagnés par des habitants de la région venus profiter du moment. "C'est hyper agréable de côtoyer cet animal et de faire une randonnée avec lui", confie l'un d'entre eux. Les ânes quittent ainsi leur colline calcaire, en direction des prairies humides où l'herbe est plus riche. Pour Solveig Rassat, coordinatrice de l'association "Le Chemin du halage", cela marque le début de la période estivale. Qu'ils soient petits ou grands, tous les accompagnateurs sont ravis de participer et d'en apprendre un peu plus sur cet animal. "Les ânes sont marrants et c'est rigolo quand on monte sur leurs dos". "Il y a une connivence qui se fait rapidement, mais au début, c'est un petit peu laborieux", lancent certains. Pour certains, c'est aussi l'occasion de redécouvrir leur territoire. "Ça permet de prendre conscience du patrimoine" ; 'La vallée est très belle. C'est une occasion de la visiter à pied", disent des accompagnateurs. Après seize kilomètres, les ânes rejoignent enfin leur pâturage d'été, où ils vont passer les six prochains mois. TF1 | Reportage G. Thorrel, A. Vulliez