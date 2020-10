La transhumance des moutons en Corse

En montagne, c'est la fin de la grande saison des transhumances. Il est à noter que le mauvais temps de ces derniers jours a précipité les descentes d'estives. C'est notamment le cas sur le plateau d'Ese (Corse du Sud) où trois générations de bergers cherchent leur troupeau. Surpris par la neige arrivée trop en avance, ceux-ci font du mieux qu'ils peuvent et patientent. Par ailleurs, cette exploitation familiale du plateau d'Ese existe depuis 80 ans. Pour ses membres, il s'agit de transmettre un savoir-faire et une identité. Pour eux, il est même difficile de ne pas passer du temps dans les montagnes pendant trois mois avec les bêtes.