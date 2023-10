La traque des combattants du Hamas infiltrés

Des tirs de mitrailleuses qui résonnent en pleine nuit à Ashkelon, tout à côté du quartier où nous nous trouvons. Apparemment, des terroristes du Hamas se seraient infiltrés. Nous nous réfugions dans cet hôtel pendant que ce jeune réserviste cherche des informations sur son portable : "il y a au moins un terroriste repéré dans la zone industrielle, l'armée est en train d'agir". La zone industrielle est juste en face, à dix minutes à pied d'ici. Nous quittons cette zone avec le réserviste qui nous guide dans la ville. Les rues sont vides. Nous apprenons un peu plus tard que les soldats israéliens ont neutralisé trois terroristes du Hamas à Ashkelon. Retour dans la ville ce mercredi matin, on ne voit pas grand monde, ces ouvriers ramassent les débris après les nombreux tirs de roquettes durant la nuit. Un seul café est ouvert et ces trois habitants s'interrogent, comment des terroristes arrivent-ils encore à se cacher ou s'infiltrer dans leur ville. TF1 | Reportage L. Boudoul, L. Lassalle