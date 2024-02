Perpignan : la très chère décoration du rond-point finit à la poubelle

Un rond-point laissé à l'abandon, où il ne reste plus que des chiffres. C'est ce que peuvent voir les automobilistes aujourd'hui. Et voilà à quoi ressemblait ce cadran solaire avec une flèche de 35 mètres de haut, installé ici en 2014. Cette œuvre d'art avait coûté au départ 350.000 euros. Un chiffre qui choque encore aujourd'hui. Cette flèche a été démontée en 2019 après avoir été en partie incendiée par des Gilets jaunes, pour être stockée aujourd'hui sur ce terrain des services techniques de la Métropole. La facture s'est encore envolée pour une œuvre mise au rebut. Après deux ans de procédure, la Métropole va verser 60 000 euros en plus à l'artiste aui l'a réalisée en dédommagement. Son œuvre ne sera ni restaurée ni réinstallée. L'ancien président de l'agglomération à l'origine du projet assume ces dépenses. Pour lui, c'était un investissement pour l'avenir, visible pour les 35 millions d'automobilistes qui passent ici chaque année. Le nouveau président de la Métropole ne souhaite pas remettre en place l'œuvre par peur qu'elle soit prise pour cible lors de nouvelles manifestations, ni alourdir une facture déjà salée. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso