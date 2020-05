La troupe du cirque Arlette Gruss confinée dans la Sarthe

Les cirques ne peuvent pas reprendre avant le mois de septembre. Pour la troupe d'Arlette Gruss, c'est l'occasion de s'entraîner, de faire des aménagements et de suivre l'évolution de l'épidémie. Si Éros et sa sœur Alexis sont privés de public, Laura, quant à elle, prépare son prochain numéro. Depuis deux mois, 140 artistes ont été bloqués au camp de base du cirque Arlette Gruss près de Mans (Sarthe). Mais beaucoup ont pu rentrer chez eux depuis le déconfinement.