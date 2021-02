La "trucothèque" de Metz, une boutique vraiment pas comme les autres

Un magasin plutôt particulier trône à Metz (Moselle). Des milliers d'objets sont entassés, comme dans une caverne d'Ali Baba, mais aucun n'est à vendre. Dans ce magasin, nul besoin de ticket de caisse ni de carte bancaire. Quand on a choisi ses articles, on ne paie rien. Vêtements, jeux de société, vaisselles... tout est gratuit. Le concept est simple : vous prenez si vous en avez besoin. "Notre but au départ c'était d'instaurer un nouvel état d'esprit fondé sur la vraie nécessité", explique Yann Porte, un membre fondateur de cette "trucothèque". "Le but, c'est le partage", rajoute-t-il. Dès l'ouverture, c'est un véritable ballet. Il y a ceux qui cherchent et ceux qui viennent pour donner. Dans ce magasin, le plus gros rayon est celui des livres et on y trouve quelques bonnes surprises. Des livres que l'on ne garde que quelques jours, le temps de les dévorer. Une nouvelle trucothèque ouvrira bientôt ses portes à Metz. En deux ans, 50 000 objets ont été donnés ou empruntés.