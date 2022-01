La truffe, diamant noir du Haut-Var

C'est une chasse au trésor dans un paysage exceptionnel. En pleine nature préservée dans le Haut-Var, près d'Aups, les terres argilo-calcaires sont d'une richesse incroyable. Pauline Lefrançois a découvert la culture de la truffe il y a quelques années. Ce matin-là, la chienne Rita a bien fait son travail. Au mois de janvier, c'est la période de maturité de la truffe. C'est là où elle déploie toutes ses saveurs. Dans la salle de triage des champignons, le trufficulteur vérifie la qualité. La Tuber melanosporum doit être bien marbrée. Sur un domaine, des passionnés travaillent en famille depuis près de trente ans. Morgan, le fils, est en cuisine. Il nous prépare à chaque fois des recettes délicieuses. Pauline Lefrançois ne résiste jamais à la brouillade aux truffes, ni aux pâtes. Ce sont ses plats préférés. Et elle n'est pas la seule. Les Varois viennent de loin pour venir déguster ce que l'on appelle "le diamant noir". Vendue entre 400 euros et 600 euros le kilo, la truffe est le champignon le plus cher. Elle nous rend heureux à table, et ça, ça n'a pas de prix. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba