La truffe noire du Ventoux au marché de Carpentras

Le lancement de la saison des truffes dans le Ventoux marque le coup d'envoi de la saison des fêtes. Et comme chaque année, c'est un coup de sifflet qui l'officialise. Cet hiver, le marché aux truffes de Carpentras débute avec un peu de retard, confinement oblige. Mais la truffe, elle, est bien là. Les transactions débutent très vite. Il est à préciser que le marché de Carpentras est le plus ancien de l'Hexagone. En effet, il existe depuis l'année 1155 et est toujours très attendu par les professionnels car il permet de fixer les prix. Avec le risque d'avoir moins d'acheteurs que d'habitude, les prix peuvent ne pas atteindre des sommets. Pour ce premier marché de la saison, la truffe s'est négocié à environ 350 euros le kilo. Le diamant noir du Ventoux ne sera pas rare cette année et peut-être même plus abordable que d'habitude. La Tuber melanosporum est prête à être utilisée en cuisine. A l'exemple d'une brouillade aux truffes, elle exalte ses arômes tout en gardant sa texture.