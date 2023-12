Recette de Noël : la truite à la normande

La truite de Noël n'a rien à envier à d'autres plats de fête. Échalotes, citron, estragon, beurre et crèmes, Catherine est accompagnée par son mari. Et sa recette débute sous une bonne étoile. Elle ajoute du vin blanc et du bouillon de légumes aux échalotes ciselés. Puis, on laisse revenir le tout. Après réduction, on ajoute la crème, qui va ajouter la touche normande au filet de truite. Une fois le feu baissé, on rajoute les morceaux de beurre et on fouette doucement. On rajoute le jus d'un demi-citron, pour apporter de l'acidité et relever la saveur de la truite. Catherine coupe le feu pendant que Xavier s'occupe de l'estragon. Les truites normandes viennent des bassins en eau vive, à quelques mètres de là. Elles sont élevées dans un environnement naturel. Xavier retire le gras des filets. Il ne reste plus qu'à les passer quelques minutes à la poêle. Ce plat est inévitable pour Noël. Il ne reste plus qu'à déposer quelques fleurs de Bourrache pour épater les convives, et passer de belles fêtes. TF1 | Reportage G. Thorrel, A. Santos