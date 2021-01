La vaccination désormais étendue aux aides à domicile et aux pompiers de plus de 50 ans

Depuis ce mardi matin, Sophie Gabriel, aide à domicile, sait qu'elle peut se faire vacciner. Elle fait partie des professions prioritaires et elle a 50 ans, l'âge minimum requis. Depuis sa vaccination, elle se sent plus à l'aise quand elle rend visite aux gens. "On se dit qu'on ne va peut-être pas attraper le virus, du coup, les personnes ne l'auront pas", explique-t-elle. Ménages, repas, toilettes... Sophie intervient chez une trentaine de personnes fragiles et sensibles chaque semaine. Yvonne Bretaud, 86 ans, en fait partie. Si Yvonne ne s'en fait pas trop, c'est parce qu'elle applique scrupuleusement les gestes barrières. Elle se réjouit pour celle qui est devenue son amie. Dans le Calvados, Monique, elle, est âgée de 80 ans et a besoin d'une aide quotidienne. Sylvie Lebas, son aide à domicile de 56 ans, pourra également se faire vacciner. Pouvoir se protéger et maintenir son contact avec Monique est une bonne nouvelle pour elle. Dans l'Hexagone, il existe plus d'un million de professionnels de l'aide à domicile.