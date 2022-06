La vague de chaleur arrive par le Sud-Ouest

Il fait déjà 25 degrés ce mardi matin à Dax. Sur les berges de l'Adour, beaucoup profitent des premières heures de la journée pour prendre l'air. Dans ce restaurant, il faut vite bâcher la terrasse pour garder un peu de fraîcheur, une première pour un mois de juin. "Cet après-midi, ça va être irrespirable. Sans vent, c'est l'horreur. En juin, il fait généralement assez frais pour éviter de les mettre", affirme Ingrid Bollivier, employée du restaurant "L'en K' des bergés". En revanche, il n'y a pas d'échappatoire pour ces employés municipaux. Il va falloir affronter le soleil et la chaleur des prochains jours. "Bah, on a des bouteilles d'eau. On a de quoi se protéger la tête aussi pour le soleil et puis voilà, on se rafraîchit comme on peut", rapporte Camille Tissot, employée municipale chargée des espaces verts dans la ville de Dax. En fin de matinée, le thermomètre grimpe encore. Il fait 28 °C à l'ombre et ce n'est que le début, car il devrait faire jusqu'à 35 degrés dans l'après-midi. Aux fenêtres, les volets devraient rester fermés pendant quelques jours. De fortes températures sont annoncées jusqu'à samedi dans les Landes. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet