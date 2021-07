La vallée de la Roya attend les touristes pour l'été

Pour pouvoir profiter des villages typiques et de la nature de la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), cette trentaine de voyageurs a décidé de prendre le train à Nice. Un voyage de deux heures jusqu’à Tende, commenté par une guide et gratuit pendant l’été, de quoi attirer touristes et curieux. Et partout dans la vallée, les habitants ont trouvé des moyens pour pouvoir quand même les accueillir. Il faudra maintenant un jour de marche pour rejoindre la vallée des Merveilles, l’occasion de nouvelles découvertes. Dans un hôtel-restaurant, on a misé sur une nouvelle technologie : des vélos à hydrogène, à louer à la journée. Les villages ont subi de gros dégâts pendant la tempête, mais reconstruisent le plus vite possible leurs équipements touristiques. L’Office du tourisme de la vallée a lancé une campagne de communication, et ça semble marcher. Les touristes viennent visiter et aider la vallée. L’accès à Tende demeure compliqué, mais dans les ruelles tranquilles du village, on peut oublier le temps pendant quelques jours. Les habitants de la vallée de la Roya n’ont qu’une envie : accueillir les visiteurs cet été.