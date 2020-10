La vallée de la Roya retrouve avec soulagement sa ligne de train

Suite au passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, de nombreux villages se sont retrouvés isolés du monde. Parmi eux, Saint-Dalmas-de-Tende, dans la vallée de la Roya. Face à l'urgence de la situation, plusieurs habitants ont dû être évacués par hélicoptère. Plus de deux semaines après le drame, ceux-ci pourront reconstruire leur vie et retrouver leur village. Mardi, un premier train a pu y accéder. Cette ligne, longtemps menacée de fermeture, est devenue indispensable pour les habitants de la vallée. Il y a ceux qui vivent perchés sur la montagne pour qui ce train sera une question de survie, surtout avec l'arrivée de l'hiver. Il y a aussi ceux qui doivent l'emprunter pour se rendre au travail. Le long du trajet, les yeux sont rivés sur les eaux de la Roya qui ont dévasté routes et maisons. Malgré ce pont ferroviaire, le sentiment d'abandon de la population n'est pas atténué. La région compte pourtant investir 90 millions d'euros pour renforcer la ligne.