La vallée de la Roya retrouve ses ponts

Une solidité à toute épreuve, 55 mètres de long, et 350 tonnes d'acier. Ce pont va changer la vie des habitants de la vallée de la Roya. Il a été construit sur place. "La charpente a été amenée d'Italie et donc reconstituée ici. Il est beaucoup plus haut que l'ancien, beaucoup plus long que l'ancien, il n'y a aucun appui dans la rivière", explique Sandra Giordan, contrôleur des travaux. La joie de voir la nuit dernière, le pont se mettre enfin en place. Centimètre par centimètre, quatre transporteurs autopropulsés, acheminés pour l'occasion, déplacent les 350 tonnes de l'ouvrage. La manœuvre très délicate nécessite le travail de plus d'une cinquantaine de personnes. Ella va prendre toute la nuit. C'est un chantier colossal, onze millions d'euros financés par le département. Dans le village ce jeudi matin, la silhouette d'acier du nouveau pont fait beaucoup parler. Pour sécuriser l'ouvrage et reconstruire la route, il faudra encore attendre quelques mois. Les habitants devraient pouvoir traverser ce pont janvier prochain. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde