La Vallée des Saints : l’île de Pâques en Bretagne

Aux pieds de ces sculptures de granites s'écrit l'histoire de la Bretagne. L'idée de ces géants de granites a commencé en 2009, c'était un rêve de copains passionnés. "C'est l'histoire d'un pari fou (...) qui a été de bâtir un parc de sculptures monumentales, qui serait un peu le plus grand d'Europe. Et qui serait composé à terme sur 100 ans de 1 000 sculptures monumentales", nous rapporte Sébastien Minguy, cofondateur de la Vallée des Saints. Le chantier doit se poursuivre durant encore un siècle. Une trentaine de sculpteurs ont déjà rejoint l'aventure. Parmi eux un couple, Sinu et Gabrielle Shanmugam. Sinu est arrivé d'Inde au début du projet, il n'est jamais reparti. Il en est à présent à sa 24e statue. Chaque œuvre est entièrement composée de granite breton. La Vallée des Saints ne bénéficie d'aucune aide, et dépend exclusivement de ses donateurs. Chaque pièce vaut environ 15 000 euros. Le prix à payer pour que, comme l'île de Pâques, cette Vallée des Saints témoigne du temps qui passe, un monument éternel. TF1 | Reportage D. De Araujo, F. Le Goïc