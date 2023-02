La vedette se fait belle

Depuis des semaines, inutile de chercher Ovalie au milieu des autres vaches salers. Elle a une place à part dans le bâtiment. La future star du Salon de l'agriculture partage une grange avec une autre vache seulement. Ici, elle est au calme et au propre. Ovalie peut être chouchoutée comme il se doit. D'un caractère très calme, Marine et Michel Van Simmertier n'ont pas eu à faire beaucoup d'efforts pour préparer leur vache à toutes les sollicitations à venir du grand public. Alors petit test, grandeur nature. Pour le Salon, rien ne doit être négligé, à commencer par la cloche qu'Ovalie va porter. "On a le choix, on en a plusieurs. Ce sont les cloches des baptêmes des enfants ou de notre mariage. C'est la cloche des grandes occasions, on ne le met pas tous les jours", explique Michel. Jamais, le couple d'éleveurs ne s'est absenté plus de quatre jours de chez eux. Alors, au moment de préparer les valises, c'est un casse-tête. Et pour pallier leurs dix jours d'absence, ils ont fait appel à l'un de leurs amis, Adrien, un agriculteur dédié au remplacement. En attendant, six heures de route seront nécessaires pour rejoindre la capitale, et vivre une expérience, sans aucun doute, inoubliable. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes