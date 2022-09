La vente directe aussi pour l'électricité

On peut désormais acheter de l'électricité locale, produite sur un toit, à Pérenchies. C'est un projet lancé par une petite entreprise du coin. La mairie et plusieurs habitants souhaitaient vendre de l'énergie en circuit court. Au total, une quinzaine de foyers reçoit cette énergie de quartier. Certes, elle vient en complément du fournisseur classique et elle fluctue en fonction de l'ensoleillement, mais elle a un avantage, le prix. En moyenne, chaque bénéficiaire économise dix euros par mois. Pour souscrire, aucun raccordement n'est nécessaire, tout passe par le réseau d'électricité classique. Bruno est l'un des clients de la centrale solaire de Pérenchies. Malgré les aides, installer ses propres panneaux photovoltaïques sur sa maison coûte cher. Ces panneaux partagés sont donc une bonne alternative. Les clients de cette petite centrale peuvent même devenir copropriétaires. L'idée plaît beaucoup et la liste d'attente s'allonge. De nouveaux toits de la commune produiront bientôt, eux aussi, de l'électricité de quartier. TF1 | Reportage M. Poissonnet, V. Abellaneda